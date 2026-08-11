На пляже в Турции обнаружили похожий на БПЛА предмет

Отдыхающие на пляже Чинар в Турции заметили странный объект, похожий на беспилотник, из-за которого местным властям пришлось оцепить территорию для проведения расследования, сообщило агентство IHA.

Неизвестный аппарат нашли в водах у побережья провинции Дюздже, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA. Подозрительный предмет первыми заметили туристы на пляже Чинар.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов незамедлительно приняли меры безопасности.

«Полиция и береговая охрана оцепили территорию и будут обследовать объект, чтобы установить его происхождение и о каком именно БПЛА идет речь», – сообщили журналисты.

В начале августа на побережье турецкой провинции Сакарья обнаружили безэкипажный катер без взрывчатки.

В июле саперы ликвидировали обломки беспилотника-камикадзе на пляже в Стамбуле.

Месяцем ранее на побережье провинции Бартын нашли фрагменты военного дрона без боеприпасов.