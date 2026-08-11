Число погибших из-за землетрясения в Колумбии возросло до 224

В результате землетрясения в Колумбии число погибших возросло до 224, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

«До 224 выросло число погибших в результате землетрясения в Колумбии», — говорится в сообщении.

10 августа сейсмологи зафиксировали в Колумбии землетрясение магнитудой 7,4. Ранее сообщалось, что погибли 169 человек, пострадали 570.

Позднее стало известно, что в колумбийском департаменте Валье-дель-Каука после землетрясения пропавшими без вести числятся 188 человек.