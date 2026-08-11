В Испании более 600 человек тушат лесной пожар

Свыше 600 человек принимают участие в тушении крупного лесного пожара в испанском автономном сообществе Андалусия. Об этом говорится в пресс-релизе региональных властей.

Возгорание началось 6 августа в районе населенного пункта Ньебла. Также в борьбе со стихией задействованы почти 200 единиц техники, в том числе воздушной. Из соображений безопасности были эвакуированы более 680 человек. Кроме того, из-за огня было перекрыто движение по ряду дорог.

По версии газеты ABC, возгорание уже охватило территорию площадью около 20 тыс. га.