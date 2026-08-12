Ребенок погиб при массированной атаке ВСУ на Краснодарский край

Несколько сотен беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край в ночь на 12 августа. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем официальном Telegram-канале, в результате вражеского удара в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок.

«Выражаю глубокие соболезнования родителям. Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь его родным», — написал Кондратьев.

В Новороссийске также пострадали восемь человек, в их числе ребенок. Всех их госпитализировали.

Кроме того, на текущий момент известно о падении обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия.

В городе-герое развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находится около 90 человек.

Обломки БПЛА также рухнули во дворе частного дома в поселке Волна Темрюкского района, там погиб мужчина.

В Анапе также обломки беспилотника повредили жилой дом, пострадали два человека, медики оказали им всю необходимую помощь.

Еще два человека пострадали в Геленджике, там повреждены еще три частных домовладения.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о последствиях очередной атаки БПЛА на город.