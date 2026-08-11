Задержан водитель грузовика, сбивший на переходе сотрудницу журнала «Москвичка»

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя грузового автомобиля, который сбил женщину на переходе в центре столицы и скрылся с места ДТП. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«Сегодня в 11:30 в районе д. 8 на ул. Ходынская водитель КамАЗ с автокраном совершил наезд на женщину 1996 года рода рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП водитель скрылся. Принятыми мерами сотрудниками ГИБДД УВД по Центральному административному округу водитель был задержан. Им оказался гражданин 1987 года рождения, житель Московской области. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. В отношении водителя составлено четыре материала по ст. 12.27, 12.18, 12.5.1, 12.3.2 КоАП РФ», – пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что продолжается проверка по факту произошедшего.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что на ул. Ходынская грузовик сбил переходившую дорогу PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. Пострадавшая госпитализирована. По данным «Москвички», Чаковская находится в реанимации с переломами.