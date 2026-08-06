Daily Telegraph: Подавление GPS военными спровоцировало авиакатастрофу в США
Экспериментальное радиоэлектронное оружие могло стать причиной падения медицинского борта в Нью-Мексико, унесшего жизни четырех человек.
Майская трагедия с легким двухмоторным самолетом произошла на фоне тестирования американской армией систем глушения сигналов, передает ТАСС.
В результате инцидента погибли два пилота и две медсестры, а рухнувшая машина спровоцировала масштабный лесной пожар.
Незадолго до столкновения с землей экипаж потерял возможность ориентироваться по спутниковой навигации.
Аналогичные проблемы зафиксировали на другом пролетавшем мимо судне. Диспетчеры осознали серьезность ситуации и потребовали от командования прекратить воздействие на эфир.
Британская газета Daily Telegraph подчеркивает, что это первый известный случай влияния подобных учений на гражданскую авиацию в стране. Окончательные результаты расследования опубликуют в следующем году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственный самолет с министром обороны Британии Джоном Хили потерял GPS-сигнал вблизи российской границы.
Сотни немецких пилотов пожаловались на неисправности систем навигации из-за работы мощных глушителей.