Подавление GPS военными спровоцировало авиакатастрофу в США

Экспериментальное радиоэлектронное оружие могло стать причиной падения медицинского борта в Нью-Мексико, унесшего жизни четырех человек.

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Майская трагедия с легким двухмоторным самолетом произошла на фоне тестирования американской армией систем глушения сигналов, передает ТАСС.

В результате инцидента погибли два пилота и две медсестры, а рухнувшая машина спровоцировала масштабный лесной пожар.

Незадолго до столкновения с землей экипаж потерял возможность ориентироваться по спутниковой навигации.

Аналогичные проблемы зафиксировали на другом пролетавшем мимо судне. Диспетчеры осознали серьезность ситуации и потребовали от командования прекратить воздействие на эфир.

Британская газета Daily Telegraph подчеркивает, что это первый известный случай влияния подобных учений на гражданскую авиацию в стране. Окончательные результаты расследования опубликуют в следующем году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственный самолет с министром обороны Британии Джоном Хили потерял GPS-сигнал вблизи российской границы.

Сотни немецких пилотов пожаловались на неисправности систем навигации из-за работы мощных глушителей.