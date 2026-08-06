Массовое отравление готовой едой из доставки произошло в российском городе

В Салехарде более 30 человек, в том числе несовершеннолетние, обратились за медпомощью после употребления готовой еды из местной службы доставки. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

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Инспекторы проверили заведение общепита, откуда пострадавшим привозили еду, и выявили многочисленные нарушения санитарных норм.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отравления готовой едой, в том числе уличной, нередко приводят к тяжелым последствиям. В июле на тайском острове Самуи российский турист Дмитрий отравился уличной едой — свиными ребрами и креветками, купленными на Уокинг-Стрит.