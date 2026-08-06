Погибший вместе с мамой 3-летний ребенок отличался гиперактивностью

Выяснились некоторые подробности трагедии в подмосковном Раменском, где 5 августа случайно выпали из окна мать и ее 3-летний сын. Семья родом из Кыргызстана, но имеет российское гражданство.

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Как стало известно «МК», родители с четырьмя детьми (самому младшему 3 года, а старшему 13) сняли однокомнатную квартиру на 7 этаже. Глава семейства устроился таксистом, его супруга — кассиром в супермаркет. Старшие дети ходили в школу. Семья числилась на хорошем счету. Часто они видели как с младшим мальчиком гуляли его братья и сестры. Ребенок отличался гиперактивности.

В роковой день дома была мать с тремя детьми. Старший гулял во дворе, а отец был на работе.

Около 15.20 соседи услышали один за другим два хлопка и сначала даже подумали, что где-то стреляют. Однако возле многоэтажного дома они увидели два тела — матери и малыша. Мальчик скончался сразу, а его родительница - в карете скорой помощи.

Просмотрев видеокамеры, правоохранители установили картину события. Ребенок забрался на подоконник, облокотился об москитную сетку и вместе с ней выпал из окна, а затем упала его мама. Остальные дети, ставшие свидетелями, громко закричали, начали высовываться из окна. Соседи даже испугались, что произойдет еще одна трагедия, и побежали их спасать.

Глава семейства приехал через несколько часов. Мужчина впал в шок, когда ему сообщили о беде.

По информации старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, уголовное дело возбуждено по статье 109 часть 3 УК («причинение смерти двум лицам по неосторожности»).