В военкомате на западе Украины проходят масштабные обыски

Масштабные обыски проходят в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и военно-врачебной комиссии города Мукачево Закарпатской области на западе Украины из-за незаконного признания непригодными к службе 1,5 тыс. военнообязанных. Об этом сообщил со ссылкой на свои источники украинский журналист Виталий Глагола.

"Масштабные обыски в Мукачевском ТЦК и военно-врачебной комиссии: правоохранители проверяют незаконное списание около 1 500 военнообязанных. Около 500 из них в день списания уехали за границу", - написал журналист в своем Telegram-канале.

С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. 8 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации, ряд категорий военнообязанных утратил право на отсрочки от призыва и льготы, однако, как отмечают местные аналитики, это привело к росту уровня коррупции в системе военкоматов и военно-врачебных комиссий.