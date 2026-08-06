Пятерым организаторам притона вынесли приговор за вовлечение подростков

В городе Волжский Волгоградской области вынесен приговор пятерым местным жителям, признанным виновными в организации занятия проституцией и вовлечении несовершеннолетних в эту деятельность. Следственный комитет региона сообщил, что собранные доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного вердикта. В зависимости от роли каждого из фигурантов суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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По данным следствия, преступная группа была сформирована в 2021 году двумя организаторами, которые разработали план получения дохода от оказания интимных услуг. Они подыскали соучастников, распределили между ними обязанности и арендовали помещение в одном из домов на Оломоуцкой улице в Волжском. Там и был организован так называемый интим-салон, где предоставлялись услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.

В обязанности администраторов и организаторов входил поиск клиентов через рекламные каналы, вовлечение новых девушек, в том числе несовершеннолетних, а также ведение финансово-хозяйственной деятельности и составление графиков работы. Следствие установило, что подростки вовлекались в занятие проституцией сознательно и систематически, что стало отягчающим обстоятельством. Фигуранты действовали организованно и согласованно, что позволило квалифицировать их действия как совершённые в составе организованной группы.

В апреле 2025 года совместными усилиями следователей регионального управления СК и сотрудников полиции преступная схема была полностью раскрыта, а все участники задержаны. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность каждого из обвиняемых.