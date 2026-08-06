ФСБ задержала в Приморье планировавших теракт на объекте Росгвардии подростков

В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали троих подростков, которые по заданию куратора из запрещенной на территории РФ террористической организации собирали данные о военнослужащих и планировали теракт на объекте Росгвардии. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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ФСБ установила, что подростки из Находки и Владивостока по указанию кураторов собрали сведения о военнослужащих органов правопорядка, участвовавших в СВО.

В ведомстве уточнили, что они собирали данные о местах жительства и работы военных, их автомобилях и местах парковки, видеокамерах, установленных на их домах, а также о местах, расположенных вблизи их подъездов.

Полученную информацию задержанные фиксировали на видео и фото.

Она позволяла им скрытно разместить взрывные устройства на одном из объектов Росгвардии, подчеркнули в ЦОС.

Задержанные подростки признали вину и сотрудничают со следствием.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и об участии в деятельности террористической организации.

По местам жительства задержанных правоохранители изъяли компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также предметы и документы, которые имеют значение для расследования.

Фигуранты арестованы.