Девушки опознали своих похитителей в Москве

В Москве четверо девушек обратились в правоохранительные органы, опознав своих похитителей, которые вымогали у них деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

В Таганском районе города двое жителей Московской области с сентября по октябрь 2024 года под угрозой расправы и с применением психологического насилия насильно сажали девушек в автомобиль и требовали деньги. Получив от них наличность, похитители отпускали жертв.

Суд установил девять преступных эпизодов, в результате которых было похищено более 750 тысяч рублей. Мужчин приговорили к 8 и 9,5 годам лишения свободы соответственно. После освещения расследования в СМИ по фотографиям их опознали еще четыре девушки, у которых было похищено 200 тысяч рублей. Мужчинам в ближайшее время предъявят новые обвинения.