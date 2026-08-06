В Египте безработный проникал в здание суда и вымогал деньги у граждан

В Египте задержали безработного, который выдавал себя за судью и вымогал деньги у граждан, обещая решить их проблемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
По данным следствия, мужчина передал трем сотрудникам уголовного суда Каира три миллиона египетских фунтов (59 тысяч долларов) в качестве взятки. За это ему разрешали беспрепятственно заходить в здание суда и залы заседаний после окончания рабочего дня.
Когда помещения пустели, лжесудья надевал самодельную мантию, садился в кресло судьи и раскладывал перед собой бумаги. Он снимал видеоролики, чтобы убедить потенциальных жертв в наличии у него полномочий. За вознаграждение мошенник обещал помочь в освобождении людей, трудоустройстве и прочем.
Расследование началось после того, как сотрудники МВД обнаружили в соцсетях видео, опубликованное одним из пострадавших. Правоохранители установили личности подозреваемого и трех сотрудников суда, всех задержали и передали в прокуратуру.
Лжесудью обвиняют в незаконном присвоении статуса должностного лица, мошенничестве и подлоге. Сотрудникам суда вменяют пособничество, соучастие и получение взятки. Все четверо предстанут перед судом.
Ранее в Индии мошенники обманули 42 жениха, заплативших за массовую свадебную церемонию. Мужчинам обещали подыскать невесту среди воспитанниц сиротского приюта и брали по 20 тысяч рупий. Выяснилось, что мошенники отбирали случайные фотографии невест в соцсетях. Преступникам обманом удалось получить более 1 миллиона рупий.