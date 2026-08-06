В Египте безработный проникал в здание суда и вымогал деньги у граждан

В Египте задержали безработного, который выдавал себя за судью и вымогал деньги у граждан, обещая решить их проблемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

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По данным следствия, мужчина передал трем сотрудникам уголовного суда Каира три миллиона египетских фунтов (59 тысяч долларов) в качестве взятки. За это ему разрешали беспрепятственно заходить в здание суда и залы заседаний после окончания рабочего дня.

Когда помещения пустели, лжесудья надевал самодельную мантию, садился в кресло судьи и раскладывал перед собой бумаги. Он снимал видеоролики, чтобы убедить потенциальных жертв в наличии у него полномочий. За вознаграждение мошенник обещал помочь в освобождении людей, трудоустройстве и прочем.

Расследование началось после того, как сотрудники МВД обнаружили в соцсетях видео, опубликованное одним из пострадавших. Правоохранители установили личности подозреваемого и трех сотрудников суда, всех задержали и передали в прокуратуру.

Лжесудью обвиняют в незаконном присвоении статуса должностного лица, мошенничестве и подлоге. Сотрудникам суда вменяют пособничество, соучастие и получение взятки. Все четверо предстанут перед судом.

Ранее в Индии мошенники обманули 42 жениха, заплативших за массовую свадебную церемонию. Мужчинам обещали подыскать невесту среди воспитанниц сиротского приюта и брали по 20 тысяч рупий. Выяснилось, что мошенники отбирали случайные фотографии невест в соцсетях. Преступникам обманом удалось получить более 1 миллиона рупий.