СК установил новые эпизоды похищений девушек и последующих вымогательств в Москве

Следователи установили еще четыре эпизода похищения девушек и вымогательства в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Продолжается расследование новых эпизодов преступной деятельности двух жителей Московской области. <…> Следователи столичного Следственного комитета установили дополнительно еще 4 эпизода той же преступной схемы, причастность к которым подтверждается в том числе денежными переводами. Ущерб по этим эпизодам превысил 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Ранее было установлено, что с сентября по октябрь 2024 года фигуранты под угрозой расправы и с применением психологического насилия сажали девушек в автомобиль и требовали деньги на территории Москвы. После передачи денег потерпевших отпускали.

"По уголовному делу доказано 9 таких эпизодов и хищение более 750 тыс. рублей. В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 163 УК РФ (вымогательство) и приговорены к 8 и 9,5 года лишения свободы соответственно", - добавили в пресс-службе.

В ближайшее время злоумышленникам будет предъявлено обвинение по выявленным эпизодам. В ГСУ СК поблагодарили граждан, оказавших содействие следствию, и попросили пострадавших от аналогичных действий сообщить в следственное отделение по Таганскому району следственного управления по ЦАО ГСУ СК России по Москве.