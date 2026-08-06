Молодую девушку изнасиловали на пляже в Европе

В ночь на 5 августа на одном из британских пляжей была изнасилована молодая девушка. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что 28-летний мужчина напал на 20-летнюю жертву на берегу моря в Брайтоне. Утром полиция оцепила периметр на европейском пляже и начала собирать вещественные доказательства. Отдыхающих на эту территорию не пускали. Подозреваемого арестовали, он находится под стражей.

Ранее неизвестный мужчина изнасиловал девочку-подростка в отеле в Европе. Нападение произошло на территории гостиницы Citywest в Дублине, Ирландия.