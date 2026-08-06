ВСУ повредили 53 объекта культурного наследия в Курской области

Украинские боевики повредили 53 объекта культурного наследия с начала вторжения в Курскую область.

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как следует из материалов следствия, по этим фактам возбуждены уголовные дела.

Среди пострадавших объектов — Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, «Ансамбль Церкви Рождества Христова», «Церковь Дмитриевская» и «Усадьба Барятинских «Марьино, XIX-XX века».

«Расследуются уголовные дела в связи с повреждением украинскими боевиками 53 объектов культурного наследия в Курской области», — сказала Петренко.

Она подчеркнула, что эти здания подверглись обстрелам из артиллерии, реактивных систем залпового огня и миномётов.

Ранее в СК заявили, что особо тяжкие преступления украинских боевиков в отношении мирных жителей зафиксированы в 25 населённых пунктах, включая Суджу, Русское Поречное и Малую Локню.