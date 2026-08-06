Суд оставил без изменений меру пресечения Лерчек

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), осужденная к условному сроку и штрафу, до вступления обвинительного приговора в законную силу будет находиться под запретом определенных действий. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

"Мера пресечения в отношении Чекалиной B. В. в виде запрета определенных действий оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу", - следует из документов.

Также из материалов дела следует, что арест, наложенный постановлением столичного суда на имущество Чекалиной, сохранен с целью исполнения наказания в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что прокуратура будет добиваться ужесточения наказания для блогера. Апелляционное представление уже поступило в Гагаринский суд Москвы. Представители надзорного ведомства намерены добиваться в Мосгорсуде для Лерчек шестилетнего условного срока, а также попросят апелляционную инстанцию увеличить блогеру срок запрета продвигать свой бренд в интернете с трех до пяти лет, как и было заявлено в ходе прений сторон прокурорами Светланой Тарасовой и Натальей Кузьминой.

Кроме того, один из защитников семьи блогера сообщал, что Лерчек также приняла решение обжаловать свой приговор.

31 июля Гагаринский районный суд рассмотрел в закрытом режиме дело Чекалиной, которая не признала вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов, и приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно. Кроме того, ей назначен штраф в размере 763 573 551 рубля, в течение 3 лет ей запрещено продвигать свой бренд в интернете.

При этом суд назначил Чекалиной испытательный срок 5 лет и установил следующие обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менее одного раза в месяц, не заниматься деятельностью, связанной с администрированием, созданием, сопровождением, управлением и использованием сайтов, интернет-платформ, информационных систем и иных информационных и телекоммуникационных ресурсов, в том числе принадлежащих третьим лицам, с целью размещения, продвижения, организации, проведения и получения дохода от указанной деятельности.