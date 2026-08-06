Танкер в Ормузском проливе сообщил о двух взрывах
Капитан танкера доложил о двух взрывах при прохождении пролива, экипаж не пострадал.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на UKMTO.
Как следует из сообщения, инцидент произошёл в девяти морских милях к юго-востоку от Кумзара в Омане.
Капитан судна услышал звуки двух взрывов. При этом экипаж находится в безопасности и не пострадал.
«Капитан танкера сообщил о звуках двух взрывов во время прохождения Ормузского пролива», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что рядом с танкером у берегов Йемена произошёл взрыв, экипаж не пострадал.