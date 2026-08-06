Танкер в Ормузском проливе сообщил о двух взрывах

Капитан танкера доложил о двух взрывах при прохождении пролива, экипаж не пострадал.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на UKMTO.

Как следует из сообщения, инцидент произошёл в девяти морских милях к юго-востоку от Кумзара в Омане.

Капитан судна услышал звуки двух взрывов. При этом экипаж находится в безопасности и не пострадал.

«Капитан танкера сообщил о звуках двух взрывов во время прохождения Ормузского пролива», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что рядом с танкером у берегов Йемена произошёл взрыв, экипаж не пострадал.