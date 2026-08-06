Мужчина и беременная женщина найдены мертвыми после полицейской осады

Трагический инцидент произошел в городе Чарлевиль в штате Квинсленд, Австралия. Полиция была вынуждена ввести режим чрезвычайной ситуации и заблокировать несколько улиц после поступления сигнала о серьезном нападении в жилом доме.

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Противостояние длилось почти восемь часов. Когда около двух часов ночи сотрудники спецподразделения проникли в помещение, они обнаружили тела 45-летнего мужчины и 23-летней беременной женщины.

По предварительной версии, речь идет об убийстве с последующим самоубийством. Из-за того, что трагедия произошла во время полицейской операции, к расследованию подключится отдел внутренних расследований.

Мэр округа Шон Раднедж выразил соболезнования и заявил, что это горе глубоко потрясет их, однако угрозы для окружающих больше нет.