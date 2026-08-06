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Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Кумамото

RT на русском

Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в японской префектуре Кумамото, угроза цунами не объявлялась.

Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Кумамото
© Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

Как следует из данных ведомства, очаг залегал на глубине 10 км.

Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,9 произошли в море неподалёку от филиппинской провинции Сарангани.