Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Кумамото

Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в японской префектуре Кумамото, угроза цунами не объявлялась.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

Как следует из данных ведомства, очаг залегал на глубине 10 км.

Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Информации о пострадавших и разрушениях к этому часу нет.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,9 произошли в море неподалёку от филиппинской провинции Сарангани.