Краснокнижного хищника убили в Приморье: полиция ищет браконьеров

В Приморском крае сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту обнаружения шкуры амурского тигра. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, останки краснокнижного животного нашли в окрестностях села Каменушка на берегу реки Малая Уссурка.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Шкура тигра изъята и направлена на экспертизу для установления всех обстоятельств гибели хищника. Дознавателем МО МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации»).

В настоящее время полицейские устанавливают личности граждан, причастных к противоправному деянию. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.