Уроженец Москвы получил тюремный срок за оправдание теракта в "Крокусе"

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Москвы к трем годам и шести месяцам заключения за оправдание террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" и реабилитацию нацизма. Об этом сообщается на сайте суда. 22-летний уроженец столицы Давид Назаров, не имеющий гражданства РФ, стал исповедовать агрессивные формы ислама и разделять идеологию насильственного воздействия на органы государственной власти и устрашения населения.

В апреле 2024 года он разместил в мессенджере "Телеграм" пять комментариев с оправданием теракта в "Крокус Сити Холл". Кроме того, Назаров опубликовал в соцсети два поста с оправданием деятельности нацистской Германии. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях и раскаялся в содеянном.

Суд назначил Назарову наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев со штрафом 5 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением на два года права пользоваться информационно-телекоммуникационными сетями.

30 июня стало известно, что женщину из Кемеровской области осудили на шесть лет, признав виновной в публичном оправдании терроризма и реабилитации нацизма.