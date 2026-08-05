Генпрокуратура получила дело об атаке ВСУ на военные аэродромы РФ

Уголовное дело об атаке дронов ВСУ на российские военные аэродромы в 2025 году было передано в Генрокуратуру для утверждения. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По ее информации, под стражей находятся водители фур Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин, которым вменили совершение теракта группой лиц по предварительному сговору и незаконное приобретение и перевозку взрывчатки организованной группой.

Как сообщил "Коммерсантъ", фигуранты дела были завербованы СБУ для совершения терактов в России. Отмечается, что водители отказываются признавать свою вину.

1 июня 2025 года СБУ предприняла атаку при помощи FPV-дронов на российские военные аэродромы в нескольких регионах. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, операцией, которая получила название "Паутина" и была проведена за день до начала переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, руководили британские спецслужбы. Бортников отмечал, что британская сторона обеспечила последующее информационное сопровождение операции, распространяя через СМИ ложные сведения о масштабах ущерба и о якобы исключительно украинском происхождении диверсии.