Трое погибших: стрельба в доме унесла жизни членов семьи

В округе Казуэлл американского штата Северная Каролина в результате стрельбы погибли несколько человек. Инцидент произошел 5 августа в частном доме в населенном пункте Проспект-Хилл на Брукс-роуд, сообщает местное бюро расследований.

© Московский Комсомолец

По данным шерифского офиса, прибывшие на место заместители обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями. Один пострадавший был доставлен в больницу при университете Дьюка, остальные находились на месте. В ходе расследования власти подтвердили, что всего были ранены четыре человека, трое из них скончались.

Как позднее уточнил шериф Тони Дерден, среди погибших оказался и предполагаемый стрелок. Правоохранители подчеркнули, что угрозы для населения нет, а инцидент ограничен территорией дома.

В расследовании задействованы сотрудники офиса шерифа округа Казуэлл при содействии Бюро расследований Северной Каролины, дорожного патруля штата, пожарной службы Проспект-Хилл и скорой помощи. Причины и обстоятельства трагедии выясняются, личности погибших не раскрываются до уведомления родственников.