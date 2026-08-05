В Курской области из-за атаки БПЛА на частный дом погиб мужчина

Один человек погиб, ещё семь получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, дрон атаковал дом в селе Козыревка Большесолдатского района. В результате погиб 57-летний мужчина. Ещё семь человек пострадали, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

«Раненым на месте оказывается первая помощь. Готовим их к эвакуации в Курск», — добавил Хинштейн.

Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё шесть мирных жителей пострадали в результате ударов украинских беспилотников по территории ДНР.