Тиктокера застрелили в прямом эфире

Двое мужчин расстреляли известного мексиканского блогера Сезара Гастелума у одного из заведений быстрого питания в городе Кульякан. Тиктокер умер на месте от полученных ранений, пишет Reuters.

Инцидент произошел в среду, 5 августа в районе Desarrollo Urbano Tres Ríos. Блогер вел прямую трансляцию в соцсети TikTok, рядом с ним находились его приятели в оранжевых куртках и с рюкзаками.

Внезапно к компании подъехали двое неизвестных на мотоцикле, расстреляли Гастелума и скрылись с места происшествия. Оба нападавших были в защитных шлемах.

Правоохранительные органы начали расследование по факту смерти блогера. В частности, следователи изучают записи камер наблюдения и собирают улики, чтобы установить личности и мотивы нападавших .

Журналисты отметили, что у убитого было почти 600 тысяч подписчиков в соцсетях. В TikTok он был известен своими юмористическими скетчами и стримами, на других платформах публиковал развлекательный контент, посвященный повседневной жизни и культуре северной Мексики.

Авторы статьи пояснили, что убийство Гастелума перекликается с громким убийством блогера Валерии Маркес, которая была застрелена во время прямого эфира в салоне красоты в штате Халиско в мае 2025 года.

По их данным, Кульякан является центром ожесточенного противостояния между конкурирующими картелями, в нем постоянно происходят перестрелки между боевиками группировок.