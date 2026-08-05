Массовая драка с ножами и ракетницами произошла у памятника в Челябинске

Подростки в Челябинске устроили массовую драку у памятника им. В.И. Курчатова, в результате которой пострадали пять человек. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

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— 18-летний участник с ножевыми ранениями в области нижних конечностей, а также ожоговыми повреждениями от ракетницы доставлен в медицинское учреждение. Также установлены еще четверо пострадавших в возрасте 16, 17 и 19 лет, — уточнили в пресс-службе.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех участников конфликта.

До этого Черемушкинский районный суд также арестовал на семь суток женщину и двоих мужчин за драку на почве ревности в Битцевском парке в Москве. На них был составлен протокол о мелком хулиганстве.