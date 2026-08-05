Обломки БПЛА попали в балкон частного дома в регионе РФ, начался пожар
В анапском селе Супсех обломки беспилотника повредили частный дом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края вечером в среду.
В сообщении уточняется, что фрагменты вражеского беспилотника попали в балкон трехэтажного частного дома, произошло возгорание, который оперативно потушили.
Пострадавших в результате инцидента нет, отметили в оперштабе, на месте происшествия работают специальные и оперативные службы.
В сообщении уточняется, что в Белгородской области из-за атак ВСУ ранены 18 человек за сутки.