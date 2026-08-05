Немец спас женщину из секс-рабства, заметив ее полуобнаженной на балконе

В Германии прохожий решил вызвать полицию после того, как заметил на балконе соседского дома полураздетую связанную женщину. Об инциденте пишет портал WDR.

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Как сообщили позже следователи, 33-летняя пострадавшая оказалась в доме преступников в июле прошлого года. Женщина оказалась в тяжелой жизненной ситуации, и ей некуда было пойти. Тогда ей предложили проживание и еду, но затем воспользовались ее уязвимым положением.

Преступники в течении месяцев не давали ей выходить из дома — оставляли в подвале и приковывали наручниками к отопительной трубе. Кроме того, ее регулярно избивали, насиловали, заставляли есть экскременты и унижали. При этом предполагается, что издевательства снимались на видео, а пострадавшую ко всему прочему накачивали наркотиками.

— Женщину держали в подвале как рабыню. С ней делали все, что можно вообразить, — и даже больше, что привело к необратимому обезображиванию, — рассказали следователи.

В то же время следователи заметили, что у женщины развился стокгольмский синдром: она привязалась к мучителям и боялась не пережить зиму вне этого дома.

Только в ноябре 2025 года благодаря неравнодушному соседу несчастную удалось спасти. Когда мужчина заметил ее, она в связанном состоянии висела на деревянной балке. После прибытия правоохранителей пострадавшую госпитализировали с переохлаждением и всевозможными травмами. В больнице она провела несколько месяцев, после чего пошла на поправку.

Уголовное дело возбудили в отношении четверых мужчин. Их обвиняют в изнасиловании, причинении телесных повреждений и ряде других преступлении. Предположительно один из них ранее уже нападал на двух женщин, используя при этом резиновые пули. Ко всему прочему, насильников проверяют на участие в торговле наркотиками.

Причем двое из них оказались несовершеннолетними — 16 и 17 лет, другим двум — 24 года и 29 лет. Последних уже задержали, подростки пока остаются на свободе. Из-за возраста фигурантов разбирательство могут провести в закрытом режиме. Судить извергов планируют в октябре.

О дальнейшей судьбе пострадавшей женщины в публикации не уточняется.

Зимой полиция Испании ликвидировала на острове Тенерифе преступную сеть, занимавшуюся вербовкой и сексуальной эксплуатацией женщин. В ходе операции освободили 27 пострадавших, среди которых есть несовершеннолетние.