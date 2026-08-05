Альпинистка с русскими корнями умерла, узнав о гибели друзей под лавиной

Альпинистка Валерия, обладательница двойного гражданства — российского и американского — умерла от инсульта после известий о трагедии на пакистанском восьмитысячнике Броуд-Пик, пишет Telegram-канал Shot.

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Журналисты отметили, что девушка свыше года назад уже перенесла инсульт. Вместе с тем, ей удалось восстановить форму и в мае 2026 года совершить впечатляющее восхождение на Эверест.

По данным канала, во второй раз сердце девушки не выдержало — после новости о гибели в горах международной группы, в составе которой был знаменитый альпинист и блогер Nimsdai, она скоропостижно скончалась.

Нирмал Пурджа (Nimsdai) — бывший британский военный (служил в полку гуркхов и спецназе). Кавалер ордена Британской империи (MBE).

Всемирную известность получил после того, как в 2019 году установил рекорд, покорив все 14 восьмитысячников мира за 6 месяцев и 6 дней (проект «Possible 14/7»). Кроме того, он участвовал в многочисленных спасательных операциях в Гималаях.

В июле 2026 года, группа, в которой состоял Nimsdai, попала под лавину на Броуд-Пик. Власти Пакистана через несколько дней подтвердили гибель всех 10 участников.