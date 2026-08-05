Альпинистка с русскими корнями умерла, узнав о гибели друзей под лавиной

Альпинистке с русскими корнями по имени Валерия стало плохо после известий о гибели друзей под лавиной при восхождении на гору Броуд-Пик в Центральной Азии. У девушки, имеющей двойное гражданство России и США, случился инсульт, который стал для нее смертельным. Об этом в среду, 5 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

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Злополучная экспедиция, в состав которой входили граждане США, Китая, Пакистана, Омана и Непала, следовала под руководством известного непальского альпиниста и блогера Нирмала Пурджи, известного как Nimsdai. Связь с группой прервалась сразу после схода снежных масс на высоте 8051 метр.

Пурджа получил мировую известность в 2019 году после реализации проекта «Project Possible», в рамках которого он покорил все 14 «восьмитысячников» планеты за рекордные шесть месяцев и шесть дней. Его спортивные достижения стали темой документального фильма Netflix «14 вершин: ничего невозможного».

— Сама Валерия в мае этого года совершила впечатляющее восхождение на Эверест. Ранее у нее уже были проблемы с сердцем — за 382 дня до подъема на высочайшую гору мира она также перенесла инсульт, но смогла восстановиться и покорить вершину, — говорится в публикации.

Другая трагедия произошла 29 июля. В Карачаево-Черкесии во время восхождения в горах погиб альпинист. Это случилось в районе озера Даут у пика МИФИ в Даутском ущелье.