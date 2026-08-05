Названа предварительная причина схода с рельсов вагонов с рудой в Оренбуржье

Специалисты ликвидируют последствия схода с рельсов семи вагонов с железорудным сырьем в Оренбургской области, пострадавших нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального МСУТ СК России.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в среду, 5 августа, в 18:35 по местному времени (16:35 мск), на станции «Никель» в Орске.

«Пострадавших в результате инцидента нет. Для ликвидации последствий на место прибыли восстановительные поезда», — уточнили в пресс-службе.

Следователями проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, констатировали в СК.

По версии следствия, предварительной причиной происшествия послужило ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна или железнодорожного состава.

Станция «Никель» относится к Южно-Уральской железной дороге, является одним из ключевых узлов промышленной логистики востока Оренбургской области.

Она принимает и отправляет повагонные грузовые отправки, прежде всего сырьевые грузы для предприятий региона.