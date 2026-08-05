Дети, чьи родители избили ученого Зезина, испортили посевы РАН на 130 тыс. руб.

Дети на квадроциклах, которых поймал скончавшийся ученый Никита Зезин, повредили посевы на опытном поле Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН на 130 тысяч рублей. Об этом в среду, 5 августа, сообщил начальник юридического отдела центра Леонид Савин.

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— Да, была повреждена часть посевов. Вопрос о подаче иска пока решается. На сумму примерно 130 тысяч рублей, — цитирует его ТАСС.

Двое мужчин избили Зезина, а спустя 10 дней мужчина умер в больнице от инфаркта. Родственники уверены, что сердечный приступ был последствием побоев. Нападавших задержали, но они написали на Зезина ответное заявление в полицию. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой запутанной истории.

Появилась информация о том, что тело ученого РАН могут эксгумировать. Это может потребоваться для проведения экспертизы. Она должна установить связь между побоями 13 июля и инфарктом исследователя 22-го числа.