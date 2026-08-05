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Дети, чьи родители избили ученого Зезина, испортили посевы РАН на 130 тыс. руб.

Вечерняя Москва

Дети на квадроциклах, которых поймал скончавшийся ученый Никита Зезин, повредили посевы на опытном поле Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН на 130 тысяч рублей. Об этом в среду, 5 августа, сообщил начальник юридического отдела центра Леонид Савин.

Дети, чьи родители избили ученого Зезина, испортили посевы РАН на 130 тыс. руб.
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— Да, была повреждена часть посевов. Вопрос о подаче иска пока решается. На сумму примерно 130 тысяч рублей, — цитирует его ТАСС.

Двое мужчин избили Зезина, а спустя 10 дней мужчина умер в больнице от инфаркта. Родственники уверены, что сердечный приступ был последствием побоев. Нападавших задержали, но они написали на Зезина ответное заявление в полицию. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой запутанной истории.

Появилась информация о том, что тело ученого РАН могут эксгумировать. Это может потребоваться для проведения экспертизы. Она должна установить связь между побоями 13 июля и инфарктом исследователя 22-го числа.