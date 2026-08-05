Экс-сотрудника прокуратуры заподозрили в расправе над сожителем бывшей возлюбленной

В Таганроге задержан бывший сотрудник прокуратуры, подозреваемый в расправе над сожителем бывшей возлюбленной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По данным канала, женщина сама пожаловалась ему на сожителя.

Преступление произошло 11 марта 2024 года. Тогда фигурант заманил мужчину к себе домой и предложил ему выпить. Затем он позвал его в ванную и там расправился.

По предварительной информации, потерпевшего без признаков жизни бывшие возлюбленные вывозили вместе. Сейчас подозреваемого везут из Таганрога в Петербург на допрос.

Ранее сообщалось, что особая игра с шарами спровоцировала москвича пробить голову бывшей возлюбленной бутылкой.