В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки ранены 17 человек

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область более 100 раз за прошедшие сутки. В результате ранены 17 мирных жителей, 10 из них госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в "Максе".

"В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 17 человек. 10 из них госпитализированы в больницы, необходимая медицинская помощь оказывается. Наши медики, уверен, с этим справятся. Если потребуется, окажем всю необходимую дополнительную помощь", - написал он.

ВСУ 105 раз атаковали территории региона, 16 из них - с помощью авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, 14 раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. Под удары попали Белгород, а также Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Шуваев добавил, что за минувшие сутки над Белгородской областью были сбиты и подавлены 219 украинских беспилотников.