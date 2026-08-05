Пьяный мужчина в Иркутске гонялся с ножом за школьницами

Сотрудники полиции задержали в Иркутске 61-летнего жителя, который с ножом бегал по улицам за школьницами. Об этом случае в среду, 5 августа, сообщили в региональном главке МВД России.

Инцидент произошел во вторник, 4 августа. Обеспокоенные местные жители рассказали в социальных сетях, что неадекватный мужчина с оружием преследовал троих девочек. Подросткам удалось забежать в квартиру одной из них, но дебошир начал бить инструментом в дверь и кричать.

Правоохранители быстро установили личность злоумышленника, им оказался житель улицы Советской. По предварительным данным, мужчина был пьян. В полиции он рассказал, что сначала его «послали подальше» в собственном доме, а после он спустился во двор, где началась словесная перепалка.

Когда у подъезда собралась толпа, а у дверей стояли дети, преступник в порыве гнева схватил нож и стал их разгонять. Россиянин заявил, что раскаивается в содеянном и принес извинения родителям школьниц, передает пресс-служба.

До этого женщина с огромным топором атаковала несколько автомобилей в городе Балабаново Калужской области. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как злоумышленница ходит по дворам и разбивает стекла первых попавшихся машин.