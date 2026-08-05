Особняк экс-замминистра обороны Иванова накопил полумиллионный долг

За московский особняк экс-замминистра обороны Тимура Иванова перестали платить. Дом накопил полумиллионный долг за электричество, сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о четырехэтажном особняке в Чистом переулке, который описан в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». После ареста Иванова в нем кто-то продолжает жить и расходует много электроэнергии.

За жилье площадью 1000 квадратных метров набегают внушительные суммы — задолженность уже перевалила за 500 тысяч рублей. Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд и собирается взыскать помимо этих денег неустойку и госпошлину — в итоге получилось около 750 тысяч рублей.

Этот дом оформлен не на самого Иванова, а на фирму «Дворянское гнездо», которая принадлежит водителю его бывшей жены. Уже пять лет компания находится в кризисе — она перестала платить налоги, ее счета заблокировали.