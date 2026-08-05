Самолет столкнулся с неопознанным объектом в Лейпциге

Грузовой самолет компании DHL столкнулся с неизвестным объектом над аэропортом немецкого Лейпцига на фоне новостей об обнаружении в аэропорту дрона со взрывчаткой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

© Wikipedia

Ранее стало известно, что на летном поле рядом с украинским грузовым самолетом Ан в аэропорту Лейпцига нашли дрон со взрывателем. Беспилотник обезвредили.

Однако вскоре после взлета из аэропорта грузовой самолет DHL столкнулся в воздухе с неизвестным объектом, что вынудило его совершить незапланированную посадку в Ганновере.

По информации Bild, после обнаружения дрона полеты в аэропорту Лейпциг были приостановлены, а прибывающие рейсы перенаправили в другие гавани. Из-за этого один грузовой борт прервал посадку и пошел на второй круг. В этот момент он и столкнулся с неопознанным объектом на высоте 400 метров.

После посадки в Ганновере на носовой части самолета нашли незначительные повреждения.