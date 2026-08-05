Самолеты Turkish Airlines, летевшие в Казань, экстренно сели в Тбилиси

Аэропорт Казани не принимал рейсы из-за режима беспилотной опасности

Два самолета Turkish Airlines, направлявшиеся в Казань, совершили посадку в Тбилиси. Об этом сообщает портал TourDom, ссылаясь на данные сервиса Flightradar24.

Из-за временных ограничений в аэропорту Казани лайнеры из Антальи и Стамбула перенаправили в грузинскую столицу. Кроме того, рейс из Москвы ожидается с опозданием на шесть часов, аналогичная задержка коснется рейсов из Санкт-Петербурга и Ташкента.

По данным Росавиации, казанский аэропорт не принимал и не отправлял рейсы с 04:00 до 11:45 5 августа. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 5 августа жители Казани сообщили о громких хлопках, после чего в области был введен режим беспилотной опасности.