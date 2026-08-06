Бывшему вице-премьеру Украины избрали меру пресечения

Суд в Киеве избрал меру пресечения экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной, обвиняемой в незаконном обогащении, в виде залога в размере 6 млн гривен ($134 тыс.).

Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции.

"Залог 6 млн грн.: Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения. Такое решение принял судья Ногачевский", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Также она обязана являться по требованию детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), уведомлять правоохранительные органы о смене места жительства и не общаться со свидетелями, проходящими по ее делу.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Стефанишиной обвинение в незаконном обогащении. Владимир Зеленский отправил в отставку Стефанишину с должности посла 3 августа. Она уже давно является обвиняемой по делу о коррупции, которое ведет НАБУ.

Дело связано с анализом законодательства Украины с целью его приведения в соответствие с требованиями ЕС и рассматривается сейчас в суде. Кроме того, по данным украинских СМИ, когда Стефанишина занимала должность министра юстиции в 2024-2025 годах, ее бывший муж получал от государства в управление арестованные активы. По этим эпизодам обвинения ей пока не предъявлялись.