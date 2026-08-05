Выжившие летчики пропавшего в Приангарье самолета находятся в 90 км от Бодайбо

Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа во время авиапатрулирования в Иркутской области, находится в 90 км от города Бодайбо, сообщил в "Максе" губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Как сообщил руководитель поисковых работ, начальник Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрий Александрович Буданов, летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. В настоящее время из аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации", - написал Кобзев.