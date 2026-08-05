СК определит характер повреждений обнаруженного в Приангарье Cessna 182

Следователи определят характер повреждений самолета Cessna 182, который пропал в Бодайбинском районе Иркутской области в понедельник, а в среду пилоты самолета вышли на связь. Об этом говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее ТАСС в оперативных службах сообщили, что самолет Cessna 182, пропавший 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области, найден.