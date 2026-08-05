Дрон ВСУ попал в больницу в Донецке

Удар вражеского беспилотного аппарата по территории гражданского учреждения здравоохранения унес жизнь пожилой местной жительницы, еще две женщины получили осколочные ранения.

Трагический инцидент произошел в Киевском районе города, передает РИА «Новости». Глава городской администрации Алексей Кулемзин подтвердил факт удара по объекту здравоохранения.

«По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Киевском районе погибла женщина 1948 года рождения», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что травмы различной степени тяжести получили еще две пенсионерки, родившиеся в 1946 и 1952 годах. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля из-за атак украинских ударных беспилотников в ДНР погибли два человека. В середине того же месяца жертвами налетов дронов на территорию республики стали еще двое мирных жителей.

Несколькими днями ранее глава региона Денис Пушилин сообщил о гибели восьми граждан от ударов БПЛА.