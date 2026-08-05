В Астрахани потушили пожар в доме, где погиб младенец

Пожарно-спасательные расчеты полностью ликвидировали возгорание двухэтажного жилого дома в Советском районе Астрахани, в результате которого погиб младенец, его 13-летний брат и мать госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"Пожар полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что спасатели ликвидировали открытое горение двухэтажного жилого дома и двух хозяйственных построек в Советском районе Астрахани. На пожаре было обнаружено тело младенца, пострадали 13-летний подросток и женщина. Предварительно, причиной пожара в жилом доме могло стать замыкание.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона, пострадавший мальчик 2013 года рождения доставлен в областную детскую клиническую больницу имени Н. Н. Силищевой. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, ребенок получил 100% ожогов тела. Пострадавшая женщина - мама мальчиков. Женщину также госпитализировали, она в состоянии средней степени тяжести.

Следственное управления СК РФ по Астраханской области и прокуратура региона проводят проверки по факту произошедшего.