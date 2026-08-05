Мужчины изнасиловали девушку и выбросили на дорогу, ее сбила машина

В США судят молодых людей, которых подозревают в групповом изнасиловании девушки. Об этом сообщает The Daily Star.

По данным издания, 19-летняя Мэдисон Брукс познакомилась с преступниками в местном баре. После совместного времяпровождения ее изнасиловали на заднем сидении машины и выбросили из транспортного средства.

Шатаясь и не понимая, что происходит, она вышла на проезжую часть, где ее сбила машина. Очевидцы пытались оказать ей помощь, но спасти Брукс не смогли. У нее обнаружили множественные травмы, в том числе и подтверждающие сексуальное насилие.

Полиция задержала троих молодых людей, один из которых ранее уже нападал на девушек, а спустя восемь месяцев после инцидента познакомился в том же баре с другой девушкой и пытался надругаться над ней.

Обвиняемые отрицают свою причастность к произошедшему. Один из них заявил, что соитие у них было по обоюдному согласию.

На данный момент идут судебные разбирательства, одно из заседаний назначено на 17 августа.