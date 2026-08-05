Альпинисты из РФ на пике Победы пока не дошли до тела Наговициной

Несколько российских альпинистов находятся на пике Победы в Киргизии, однако они пока не дошли до места гибели Натальи Наговициной. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Как ранее сообщал ТАСС, власти Киргизии ввели разрешительную систему при восхождении на пик Победы после трагического случая с россиянкой Наговициной.

"Однозначно, нужно ужесточить меры, поскольку в горы идет каждый желающий, - сказал Яковенко. - Сейчас там находятся наши альпинисты, на вчерашний день до Наговициной никто не зашел. С ужесточением я согласен. И если государственные органы будут это контролировать, то у любого нарушения будут последствия. Мы как альпинисты относимся к подобным решениям положительно".

Российская альпинистка Наталья Наговицина 12 августа сломала ногу на пике Победы в Киргизии на высоте более 7 тыс. м. Была предпринята спасательная операция, однако непогода и высота, на которой находилась альпинистка, не позволили провести эвакуацию. Во время поисковой операции разбился вертолет Минобороны Киргизии. Дальнейший поиск тела также был осложнен погодными условиями и снежным покровом.