В Королеве произошел пожар на территории ЦНИИмаш

В Королеве произошло возгорание на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«На территории ЦНИИмаш произошло возгорание. Предварительно, пожар носит техногенный характер», — сказали агентству.

Других подробностей, как и сведений о пострадавших, на момент публикации нет.

Накануне в Перми загорелась емкость с дизтопливом. Площадь пожара составила 800 кв. метров. На месте происшествия был развернут оперативный штаб. В тушении принимали участие два боевых участка, используются ручные, лафетные и пенные стволы.

Как писал портал Ura.ru, цистерна с дизельным топливом загорелась на Камском заводе масел. По словам очевидцев, перед возгоранием на объекте «прогремел взрыв», после чего из разных районов Перми стал виден поднявшийся в небо столб дыма от пожара. К тушению были привлечены 64 человека и 16 единиц техники.