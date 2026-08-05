Жертва «схемы Долиной»: зачем москвичка подожгла себя на глазах у приставов

Пожилая москвичка подожгла себя при судебных приставах, не желая выселяться из квартиры из-за «схемы Долиной». В 2022 году женщина продала жилье по указанию мошенников. Вернуть имущество не получилось — суд встал на сторону покупательницы. Ранее эта же пенсионерка подожгла военкомат по указанию мошенников. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях происшествия.

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Продажа квартиры из-за мошенников

Пенсионерка Наталья Иванова стала одной из первых жертв мошеннической схемы, которую называют «схемой Долиной» — в честь народной артистки России Ларисы Долиной, которая в 2024 году лишилась квартиры по указанию аферистов.

По данным Telegram-канала Baza, в 2022 году Ивановой позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка РФ. Мошенники заявили, что кто-то получил доступ к ее банковским счетам и пытался перевести деньги украинским спецслужбам. Кроме того, на ее квартиру якобы оформили поддельную доверенность. Женщину убедили срочно продать свое жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

Пенсионерка так и поступила. В сентябре 2022 года она продала двухкомнатную квартиру на улице Менжинского за 9,5 миллиона рублей другой москвичке по имени Нино Цитлидзе. Вырученные средства бабушка отдала аферистам.

Поняв, что ее обманули, Иванова отказалась передавать ключи от квартиры Цитлидзе. Пенсионерка через суд пыталась расторгнуть договор купли-продажи и вернуть себе жилье, но суд встал на сторону новой хозяйки, признав ее добросовестной покупательницей. Но выселяться бабушка все равно не собиралась.

Как пенсионерка устроила пожар

Утром 5 августа 2026 года выселять Иванову пришли судебные приставы и покупательница жилья. Пенсионерка отказалась впускать силовиков в квартиру, поэтому им пришлось вскрывать дверь. Женщина попросила дать ей время на сбор вещей.

Затем Иванова прямо на глазах у приставов облилась горючей жидкостью и подожгла себя. Огонь также охватил кухню и соседнюю комнату, перекинулся на подъезд и квартиру сверху. Очевидцы в панике стали выбегать из дома, но один из приставов вернулся в квартиру, чтобы спасти пенсионерку. Вскоре на место происшествия прибыли экстренные службы. Они потушили пожар, а поджигательницу и ее спасителя увезли в больницу.

Иванова получила ожоги 70 процентов тела, одежда на ней почти полностью сгорела. В машине скорой помощи у женщины случилась остановка сердца. Врачи провели сердечно-легочную реанимацию и смогли восстановить пульс. Позднее пенсионерку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пристав, пытавшийся спасти пенсионерку из огня, получил сильные ожоги рук.

Что еще известно о поджигательнице

Наталья Иванова жила в доме на улице Менжинского с момента его постройки. Она заехала в квартиру в возрасте пяти лет вместе с родителями. Мужа и детей у нее не было, поэтому после смерти отца и матери женщина осталась одна.

По словам соседей, пенсионерка была замкнутой и ни с кем не общалась. Во дворе она выращивала цветы. Telegram-канал Mash пишет, что у Ивановой было диагностировано онкологическое заболевание.

Пенсионерка по образованию педагог, ранее она работала учительницей информатики в местной школе. Но в 2026 году Ивановой пришлось уволиться после того, как она подожгла военкомат по указке мошенников. Тогда в отношении бабушки возбудили уголовное дело.

— Иванова бросила подожженную бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в здание, где располагались два военных комиссариата. В своих показаниях осужденная утверждала, что подверглась психологическому воздействию со стороны мошенников, что злоумышленники ввели ее в заблуждение относительно реальности происходившего, из-за чего на момент совершения преступления она предполагала, что действует исключительно в интересах защиты государства, — рассказывали в суде, рассматривавшем дело Ивановой.

За поджог военкомата пенсионерку приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Покупательнице «двушки» Ивановой Нино Цитлидзе 30 лет, она тоже работает учительницей. По словам женщины, она взяла квартиру в ипотеку и четыре года ее выплачивала. Пока пенсионерка отказывалась выселяться, Цитлидзе пришлось жить в съемных апартаментах — в общей сложности девушка отдала за аренду три миллиона рублей. Поджог новой квартиры поверг покупательницу в сильный шок.

— Как можно так выезжать? Горит все, там люди. Боже мой, как можно быть такой тварью? — говорила она со слезами, снимая пожар снаружи дома.

Девушка отметила, что дом был подключен к системе газоснабжения. По ее словам, если бы огонь задел трубы, все могло бы закончиться большей трагедией.

Разбирательства по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, благодаря которой появилось понятие «схема Долиной», завершились в Верховном суде в декабре 2025 года. Суд отдал квартиру покупательнице и постановил пересмотреть дело о выселении артистки. Юристы надеялись, что этот случай ляжет в основу новой судебной практики.