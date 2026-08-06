Стало известно о состоянии пилотов пропавшего в тайге Приангарья самолета

Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа в Иркутской области, эвакуирован в Бодайбо. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в «Максе».

Вертолет авиационно-поисково-спасательного центра приземлился в аэропорту Бодайбо в 11:10 по местному времени (06:10 мск). На его борту находились спасенные пилоты, которые выполняли авиапатрулирование леса в Бодайбинском районе.

Воздушное судно обнаружили накануне. Как рассказали сами пилоты, самолет при происшествии почти не пострадал. Причины произошедшего еще предстоит выяснить. Медицинский осмотр выявил у пилотов небольшие ссадины и ушибы. Их доставили на обследование.