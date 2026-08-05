Появились подробности о выживавших два дня на сопке пилотах пропавшего в России самолета

Пилоты пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 два дня выживали на сопке. Такие подробности об их спасении появились у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

Он отметил, что члены экипажа воздушного судна передали свои координаты самолету Бодайбо — Иркутск по самостоятельно собранной радиостанции.

Руководитель поисковых работ, начальник Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрий Буданов подчеркнул, что летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. Сейчас из аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации.

О пропаже самолета в российском регионе стало известно 3 августа. Тогда Кобзев указывал, что воздушное судно занималось мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. К поискам людей подключали самолет из Якутии и два вертолета.